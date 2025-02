Iltempo.it - Terremoto in Croazia, scosse avvertite anche in Veneto, Marche e Umrbia

Leggi su Iltempo.it

Duedi, una di magnitudo 5.1 e un'altra di magnitudo 5.2, sono state registrate alle 18.43 inlungo la costa settentrionale. Poco dopo, alle 18.52, è stata registrata un'altra scossa di magnitudo 3. Sui social diversi utenti affermano che la scossa è stata avvertitain diverse località lungo la costa adriatica in Italia. La scossa rilevata dai sismografi a una distanza dall'epicentro in linea d'aria di 258 km a sudest di Caorle (Venezia) è stata percepita in altri 28 comuni del litoralema non sono stati segnalati danni a persone o cose. Ilè stato avvertitonellee in Umbria.