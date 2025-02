Tg24.sky.it - Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 4.6. Sisma avvertito anche in Italia

Unadi5.1, secondo l'Ingv, si è registrata alle 18.43 sulla Costa Croata Settentrionale (). Nel darne notizia, i media locali riferiscono che l'epicentro delè stato localizzato nell'entroterra della Dalmazia nei pressi della cittadina di Gospic. Laè stata avvertita in tutta la Dalmazia e in parti dell'Istria. Non ci sono state vittime né danni rilevanti.