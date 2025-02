Unlimitednews.it - Terremoto in Croazia, magnitudo 5.1. Scossa avvertita anche in Veneto e Friuli

Unadidistimata attorno a 5.2, si è verificata alle ore 01:00 (ore 18:42 in Italia) con epicentro nei pressi di Starigrad,. La profondità stimata è stata di circa 9 Km. Potete monitorare tutte le scosse in Italia e le principali nel mondo nella nostra apposita sezione terremoti.I dati sui terremoti sono aggiornati costantemente grazie al Centro Comune di Ricerca, Commissione Europea: GDACSÈ possibile prevedere i terremoti? No, ma esistono dei precursori sismici che possono darci quantomeno delle indicazioni sulle aree più a rischio e sull’arco temporale in cui vi è maggiore probabilità di assistere ad un evento sismico. Un’anomalia per esempio potrebbe essere una quiescenza sismica in una zona definita sismica che normalmente è interessata con una certa frequenza da terremoti.