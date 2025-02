Lortica.it - Ternana-Arezzo 3-1: sconfitta amaranto e pagelle dei giocatori

Si inizia con un retropassaggio di Montini per un avversario che viene deviato a fil di palo con un braccio da Gilli in mischia e poi rilanciato. L’si avvicina al gol con un ottimo lancio di Tavernelli che apre su Pattarello: quest’ultimo sopravanza l’avversario e, con un tocco di sinistro, si rimpalla la palla sulla gamba destra, mettendo il pallone alla sinistra del portiere.Ma in sei minuti la partita si ribalta: Chiosa non fa fallo e lascia il centro aperto, Renzi non riesce a raggiungere il ternano, ed ecco il gol del 15°. Poco dopo, dalla sinistra in velocità, arriva il solito affondo e il 16° gol.Nel frattempo, prima di pranzo, ci concediamo un bel piatto di penne rigate con pancetta e pomodoro, salcicce e fagioli, cacio con marmellata di fichi, prosciutto, vino buono, caffè e pure grappa e vinsanto, giusto per stare bene.