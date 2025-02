Anteprima24.it - Terna porta in Campania il progetto per la formazione dei giovani nel settore elettrico

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti, il gestore della rete elettrica nazionale, ha avviato inun percorso formativo con gli studenti per favorire il dialogo tra l’azienda e la scuola, con l’obiettivo di collaborare e creare un ambiente di crescita consapevole per i. Il 12 febbraio si terrà il primo incontro con gli studenti l’Istituto Tecnico Industriale Statale Lucarelli di Benevento. Nel corso della giornata, gli studenti e il corpo docente potranno visitare la Stazione Elettrica dia Benevento, situata nei pressi della scuola, e partecipare ad attività didattiche innovative, pensate per avvicinarli al mondo dell’energia e della sostenibilità.Il percorso formativo e di orientamento che si svolge in, realizzato daAcademy insieme al team Recruiting del Gruppo, si colloca nell’ambito dei PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, istituiti dal MIUR, già conosciuti come “Alnza Scuola Lavoro”: l’obiettivo è di sostenere lo sviluppo delle soft skills, quelle competenze relazionali e commentali, che contribuiscono ad accrescere la conoscenza del contesto aziendale e supre iin una scelta consapevole per la pianificazione del proprio percorso formativo e professionale.