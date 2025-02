Secoloditalia.it - Terna lancia con successo un green bond da 750 milioni di euro: richieste per quasi 5 volte l’offerta

S.p.A. (“” o la “Società”) hato conun’emissione obbligazionaria, single tranche, in, a tasso fisso, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare nominale pari a 750di. L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta massima pari acinque, è caratterizzata da un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori. Il lancio delè stato realizzato nell’ambito del ProgrammaMedium Term Notes (EMTN) di, il cui ammontare complessivo è pari a12.000.000.000 e a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s e “(P)Baa2” da Moody’s.del lancio delIlprevede una durata pari a 7 anni e scadenza in data 17 febbraio 2032, pagherà una cedola annuale pari a 3,125% per anno e sarà emesso a un prezzo pari a 99,975%, con uno spread di 90 punti base rispetto al midswap.