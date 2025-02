Lortica.it - Tentata truffa a un’anziana: tre arresti dei carabinieri

Leggi su Lortica.it

“Suo figlio ha causato un incidente: servono soldi per evitarne l’arresto”Idella Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani, responsabili di un tentativo diaggravata ai danni disignora con la tecnica del “finto Carabiniere”.Lo schema, purtroppo, è noto: la vittima è stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un militare dell’Arma, l’ha informata che il figlio aveva provocato un grave incidente e rischiava il carcere. In preda al panico, la donna è stata indotta a raccogliere denaro e gioielli da consegnare a emissari inviati direttamente a casa sua. Nel frattempo, il marito è stato persuaso a recarsi presso la Stazionedi Figline Valdarno per il ritiro di inesistenti documenti, così da lasciare la moglie sola e vulnerabile.