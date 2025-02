Lanazione.it - Tentarono la rapina in gioielleria. Niente carcere per i tre banditi. Scattano soltanto i servizi sociali

di Gaia PapiAREZZOLavori di pubblica utilità. È quanto il giudice Soldini ha accordato a tutti e tre gli imputati arrestati in flagranza di reato per la tentataallaGrotti nel settembre scorso. I tre partenopei, due cinquantenni e un ventenne, componenti della banda, avevano patteggiato una pena di un anno e qualche mese ciascuno. Adesso la decisione, non torneranno inma dovranno svolgere lavori di pubblica utilità in un’associazione no profit. Diverse le ore assegnate, a pesare i loro precedenti. Anche un tentato omicidio nel caso del giovane, oltre ae reati legati al traffico di droga. Pertanto i due che avevano precedenti dovranno fare circa 1100 ore di volontariato, l’altro 900. Gli imputati hanno già trovato le associazioni disposte ad accoglierli, due opereranno in una associazione di pubblicoo di Castellammare di Stabia e un altro sarà impiegato in Comune.