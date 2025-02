Tentano la truffa del finto carabiniere | tre arresti nel Valdarno aretino

Leggi su Corrieretoscano.it

SAN GIOVANNI– Ancora truffe in Toscana: scattano trenel. I carabinieri della compagnia di San Giovanni, al termine di un’operazione di servizio, hanno arrestato tre ragazzi in flagranza di reato, per aver tentato di consumare unaaggravata nei confronti di una anziana signora, con la tecnica del.Le modalità operative purtroppo sono consuete: l’anziana signora stata contattata sulla sua utenza telefonica fissa da un sedicenteche l’ha informata che il figlio aveva provocato un grave incidente stradale, investendo una persona e poteva finire in carcere. Grande lo spavento dell’anziana madre, ma ilcontinuava ad incalzarla richiedendole di recuperare tutti i soldi e monili in oro che aveva in casa e di consegnarli subito a delle persone che avrebbe fatto arrivare preso il suo domicilio, mentre al marito veniva richiesto di recarsi presso la lontana stazione carabinieri di Figline per il ritiro di alcuni atti, in modo tale da allontanarlo da casa e poter agire indisturbati con l’anziana signora.