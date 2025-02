Tarantinitime.it - Tenta suicidio in un parcheggio, salvato da operatori Kyma Ambiente

Tarantini Time QuotidianoUn uomo di 44 anni è stato trovato in una Taranto 2, in una pozza di sangue, da dueche stavano svuotando dei cassonetti. L’uomo si era tagliato i polsi in auto e poi era uscito all’esterno perdendo i sensi.Lo riporta TarantoToday. Gli, hanno subito allertato il 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale. Sarebbe ora fuori pericolo. Sul posto Volanti della Polizia e Scientifica per i rilievi. L'articoloin undaproviene da Tarantini Time Quotidiano.