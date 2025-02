Tpi.it - Temptation Island Spagna, Montoya tradito di nuovo dalla fidanzata: e le immagini si fanno ancora più esplicite

diNon c’è pace per il “povero”, tra i protagonisti di, che ha scoperto di essere stato nuovamentesua.Il ragazzo, diventato un vero e proprio meme vivente, aveva già fatto parlare di sè per aver dato letteralmente in escandescenza dopo aver visto in diretta la suache faceva sesso in diretta con il tentatore.Inseguito dalle telecamere e dallo staff del reality show,aveva iniziato a correre sul bagnasciuga per cercare di introdursi nella casa in cui stava avvenendo il tradimento con leche in breve tempo hanno fatto il giro del mondo dopo essere diventate virali sul web.La scena aveva colpito gli utenti non solo per la reazione del concorrente, quanto per l’zza delleche ritraevano i due intenti ad avere un rapporto sessuale.