Perugiatoday.it - Telefonate dirottate su numeri ad alta tariffazione: occhio al messaggio truffaldino

Leggi su Perugiatoday.it

Un numero di cellulare sconosciuto invia uncon indicato un altro numero di telefono, fisso, da chiamare, per importanti comunicazioni.È solo l’ennesima truffa telefonica che in questi giorni ha raggiunto decine di perugini, alcuni dei quali per le proprie situazioni personali hanno.