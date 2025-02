Juventusnews24.com - Telecronaca Juve PSV: chi commenta il match dell’andata dei playoff di Champions League

di RedazionentusNews24PSV: chiildiin programma questa sera all’Allianz Stadium. Tutti i dettagliManca sempre meno alla sfida in programma all’Allianz Stadium questa sera trae PSV, che si affronteranno nelvalevole per l’andata deidi.Ladeldi questa sera sarà affidata a Stefano Borghi, accompagnato al commento tecnico da Giancarlo Marocchi. La partita, ricordiamo, sarà visibile da tutti i tifosi su Sky Sport Uno e sull’app di Sky Go.QUOTEPSV – Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, lantus è attesa dall’importantissima gara di andata deidi: allo Stadium arriva quel PSV che i bianconeri avevano già battuto nelStage.