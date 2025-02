Primacampania.it - Tegola Napoli: infortunato anche Neres, almeno due settimane out

Leggi su Primacampania.it

– A pensar male spesso s’indovina. Pare proprio che la cosiddetta “sfiga” si sia accanita suldi Antonio Conte. Con una rosa già risicata e diversi infortunati, arriva l’ennesima. Nel finale del match contro l’Udinese Davidha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Conte ed il suo staff ora dovrà pensare ad una valida soluzione in vista del match di sabato con la Lazio all’Olimpico. Okafor non è ancora in condizione, l’ipotesi è che possa giocare Raspadori al posto di. Sembra un po’ come se ilse la fosse cercata non essendo riuscito a prendere nessun valiso sostituo di Kvara.