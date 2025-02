Ilgiorno.it - Teatro della Quattordicesima: "Su il sipario entro l’autunno"

Ildelsta per rialzarsi dopo oltre 10 anni di letargo: lo scorso giovedì il Municipio 4 ha ufficialmente consegnato le chiavi di questo polo culturale di via Oglio 18, tra Brenta e Corvetto, a Pietro Froiio, direttore di Moma Studios Milano, che si è aggiudicato il bando per la concessionestruttura per i prossimi 12 anni. Il, che si chiama così perché un tempo quella era la zona 14città, è legato ad artisti come Piero Mazzarella – che ne è stato direttore – e Nanni Svampa; più di recente, le marionetteCompagnia Colla. Ora, l’obiettivo è riaprire la sala da 400 posti. "Io sono nato nel quartiere, accanto a piazza San Luigi: ho visto questoaprirsi. Ora, poterlo gestire come “Moma Studios“, rappresenta l’unione di tante strade che si completano", commenta Froiio, che ha scelto di tornare a Milano dopo aver lavorato in Francia e in altre città europee come ballerino e coreografo, fondando il “Moma Studios“ in via Lattuada.