Oasport.it - Tadej Pogacar prova i pavé della Roubaix: spettacolo nella Foresta di Arenberg, gareggerà in primavera?

Leggi su Oasport.it

ha destato l’interesse di tutti gli appassionati di ciclismo postando sui social una foto che lo ritrae con ladisullo sfondo. Il fuoriclasse sloveno si è cimentato sul settore insimboloParigi-(con tanto di video) e ha deciso di informare i suoi sostenitori, ma sarà al via dell’Inferno del Nord, una delle cinque Classiche Monumento in programma il prossimo 13 aprile? Probabilmente no, ma il balcanico potrebbe stupire tutti e decidere di debuttare in questo evento proprio quest’anno.Il vincitore di Giro d’Italia, Tour de France e Mondiali nell’ultima stagione ha pedalato con la sua proverbiale potenza e ha destato l’interesse anche di alcuni colleghi come Mathieu van der Poel (ha interagito con un “mi piace”) e Jasper Philipsen (ha voluto scherzare con un “per favore, no”).