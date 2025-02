Cataniatoday.it - Svaligiano la cassa di un ristorante: fermati grazie alle telecamere

Leggi su Cataniatoday.it

Colti in flagrante con il bottino in tasca. I carabinieri del nucleo radiomobile di Acireale hanno arrestato un 34enne e denunciato il fratello 30enne, entrambi di Viagrande, ritenuti i responsabili del furto avvenuto nella notte in undi corso Vittorio Emanuele, a Trecastagni. I due.