Perugiatoday.it - Superlega, per la Sir rush finale della regular season. Solè: "Ecco in cosa vogliamo migliorare..."

Leggi su Perugiatoday.it

Dopo la trasferta di domenica sul campoYuasa Battery Grottazzolina i Block Devils sono tornati subito al lavoro in vista dei prossimi due match casalinghi in calendario. Approfittando delle settimane libere da impegni di Champions, lo staff tecnico bianconero ha organizzato per i ragazzi.