Superbonus ma non solo nel mirino del Fisco le case riqualificate con Ecobonus e Sismabonus

Ilha ampliato il raggio dei controlli, estendendoli anche alle abitazioni che hanno beneficiato dia partire dal 2019, non limitandosi più al. La nuova linea di azione è stata delineata nell’Atto di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi di politica fiscale. Un documento programmatico messo a punto dal ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Vediamo le conseguenze e come mettersi in regola.Nuovi controlli delL’Agenzia delle Entrate ha intensificato la sua attività di controllo nel settore delle agevolazioni edilizie. Estese le verifiche anche agli interventi di riqualificazione che hanno beneficiato di, a partire dal 2019.A dettare le nuove regole è l’Atto di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi di politica fiscale.