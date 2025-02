Lettera43.it - Summit sull’IA di Parigi, l’Ue lancia un piano da 200 miliardi di euro di investimenti

Al vertice sull’intelligenza artificiale di, la presidente della Commissionepea Ursula von der Leyen ha annunciato il lancio di un’iniziativa volta a mobilitare 200didiper competere con Stati Uniti e Cina. «Vogliamo che l’pa sia uno dei continenti leader nell’intelligenza artificiale», ha detto von der Leyen. «Troppo spesso sento dire che l’pa è in ritardo nella corsa, mentre gli Stati Uniti e la Cina sono già in vantaggio. Non sono d’accordo. La corsa all’IA è tutt’altro che finita. La verità è che siamo solo all’inizio», ha aggiunto la presidente, sottolineando che l’pa punta a un suo «approccio distintivo», incentrato su soluzioni collaborative e open source.Cosa prevede ilpeoTra le misure previste, un fondopeo da 20didestinato alle gigafactory dell’IA, con l’obiettivo di sviluppare un’intelligenza artificialepea.