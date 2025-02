Summit Parigi Ia, accordo tra 61 paesi, no di Usa e Gb

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 feb. (askanews) – Neldisull’intelligenza artificiale (AI Action), 61si sono accordati per un Intelligenza Artificale “aperta”, “inclusiva” ed “etica”. L’non è stato sottoscritto dagli Usa e dalla Gran Bretagna. I firmatari, tra cui Cina, Francia e India, hanno anche chiesto un coordinamento più forte della governance dell’IA che richieda un “dialogo globale” e hanno chiesto di evitare la “concentrazione del mercato” in modo che la tecnologia sia più accessibile. Anche “rendere l’intelligenza artificiale sostenibile per le persone e per il pianeta” è citata come una delle loro priorità. A tal fine, durante ilè stata formalizzata la creazione di un osservatorio sull’impatto energetico dell’intelligenza artificiale guidato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia, come coalizione per un’IA sostenibile che mira a riunire le aziende leader del settore.