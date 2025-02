Ilfattoquotidiano.it - Summit Intelligenza artificiale a Parigi: Usa e Uk non firmano per regolarla. E l’Europa annuncia 200 miliardi di investimenti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I fronti sono contrapposti. Da una parte ci sono 61 Paesi, firmatari della dichiarazione finaleinternazionale sull’di, che concordano sulla necessità di una regolamentazione per un’“aperta”, “inclusiva” ed “etica”. Il gruppo include, tra gli altri, anche Cina, Italia, Francia e India. Dall’altra ci sono Washington e Londra, che non hanno sottoscritto le conclusioni del vertice perché contrari, e temono che imbrigliare questa tecnologia in una griglia normativa possa frenare gli.Ma il gruppo dei 61 si è pronunciato anche per un coordinamento rafforzato della governance dell’IA che implichi un “dialogo mondiale” ed hanno lanciato un appello ad evitare “una concentrazione del mercato”, affinché questa tecnologia sia più accessibile.