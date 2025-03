Suloszowa | Il Villaggio Polacco Dove 6 000 Persone Vivono Lungo un’Unica Strada

Leggi su Essere-informati.it

: Il6.000è un affascinantesituato nella Polonia meridionale, noto per una caratteristica davvero unica: quasi tutti i suoi 6.000 abitantiprincipale. Questa disposizione urbanistica singolare ha reso iluna curiosità geografica e una meta sempre più popolare per i viaggiatori in cerca di luoghi insoliti.si Trovasi trova a circa 30 km da Cracovia, immerso in un paesaggio pittoresco tra campi coltivati e dolci colline. Fa parte del Voivodato della Piccola Polonia e si estendelanazionale DK 773. Vista dall’alto, la sua disposizione urbanistica crea un effetto spettacolare: una lunga striscia di terra con case allineate e terreni agricoli che si estendono simmetricamente su entrambi i lati.