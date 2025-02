Liberoquotidiano.it - Sull'europeista Donald Tusk accuse e tanti silenzi

Ciò che accade in Italia nel contrasto tra governo e magistratura, con lenzuolate velenosea stampa e overdose asperrime di blablà nei talk show, in confronto alla Polonia è un garbato scambio di opinioni tra gentlemen inglesi. Nel Paese dell'aquila bianca il presidente della Corte Costituzionale, mica il pretore del più sperduto paesino rurale, ha puntato il dito contro il premiere alcuni membri di Coalizione civica (governo e parlamentari) accusandoli di «golpe bianco». Tutto messo per iscritto su un provvedimento formale di 60 pagine ufficializzato in conferenza stampa lo scorso di 5 febbraio, senza che l'Europa iperlegalista, ipergarantista e iperattiva su certi temi a certe latitudini - ma a volte a senso unico in certe direzioni geografiche e politiche - abbia nel frattempo detto una parola.