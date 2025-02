Sull’AI l’Europa batte un colpo von der Leyen risponde al piano di Trump | Così investiamo 200 miliardi

Leggi su Open.online

Si chiama InvestAI la risposta europea a Stargate. La presidente della Commissione Ue, Ursula von derha annunciato oggi ilcon cui verranno stanziati 200di euro per investire nello sviluppo e nelle infrastrutture dell’intelligenza artificiale. Gli investimenti a cui gli Stati contribuiranno con 50di euro, che si aggiungeranno a 150provenienti da fondi privati, si concentreranno in particolare su quella che von derha definito le gigafactory dell’AI. Enormi centri capaci di offrire la potenza di calcolo necessaria al funzionamento della tecnologia e di fare da aggregatori per le migliori menti del continente. «non è in ritardo. La corsa è appena iniziata»«Troppo spesso sento dire cheè in ritardo nella corsa, mentre gli Stati Uniti e la Cina sono già in vantaggio – ha dichiarato von derdal summit di Parigivoluto dal presidente francese Emmanuel Macron -.