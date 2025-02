Ilgiorno.it - Sulla provinciale sp27 tra Cavacurta e Castiglione le buche sull’asfalto fanno strage di pneumatici

Castelgerundo (Lodi) –di, ieri mattina, poco dopo l’alba lungo il tratto di27 che collegadi Castelgerundo ad’Adda. Un paio di voragini createsi in questi ultimi giorni a causa della pioggia battente sono diventate delle vere e proprie trappole per gli automobilisti che sono transitati lungo il tracciato. Dalle sei alle sette di mattina, almeno sette persone al volante delle loro auto hanno dovuto fare i conti con un paio di maxi, una delle quali larga quasi un metro e profonda almeno venti centimetri. In successione cinque auto hanno dovuto fermarsi poche centinaia di metri dopo essere passatevoragine tra il territorio die Camairago perché lo pneumatico è scoppiato mentre per una vettura le gomme squarciate sono state addirittura due.