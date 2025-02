Lanotiziagiornale.it - Sul Villaggio olimpico piovono 40 milioni pubblici

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Gli oltre 40di euro di extracosti necessari per terminare il(la cui costruzione doveva essere totalmente a carico dei privati)? Tranquilli, li pagherà il pubblico. Lo avevano detto il sindaco di Milano Beppe Sala e il presidente lombardo, Attilio Fontana, venerdì scorso, alla cerimonia per l’ingresso nell’anno. Lo ha ribadito ieri il costruttore Manfredi Catella, durante la visita alle sei palazzine che compongono la struttura nata allo Scalo di Porta Romana.Catella: “Entro marzo la sicurezza sugli extra-costi a carico del pubblico”“La rassicurazione del Governo, della Regione e del Comune per compensare gli extra costi, per cui attendiamo la soluzione entro il mese di marzo, ci consente di proseguire nel ruolo fiduciario che abbiamo assunto in un partenariato pubblico-privato virtuoso”.