Sul caso Almasri l’opposizione ci riprova | mozione di sfiducia per Carlo Nordio

Leggi su Open.online

Non è ancora conclusa la discussione sulladinei confronti di Daniela Santanchè (il voto è atteso per domani, 12 febbraio) che– tranne Azione – sceglie di presentarne un’altra. Stavolta contro il ministro della Giustizia,, principale responsabile della gestione deldel generale libico Najem, ricercato dalla corte dell’Aja e poi liberato e rimpatriato dall’Italia. «In merito alla gravissima vicenda della liberazione e del rimpatrio con volo di Stato del torturatore libico, i partiti di opposizione – Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Più Europa – presenteranno in Parlamento unadicontro il ministro della Giustizia del governo Meloni,», si legge nella nota da cui manca la firma diCalenda che si è detto contrario alla strategia delle continue mozioni di