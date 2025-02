Lanazione.it - Suicidio assistito, la Toscana approva la legge sul fine vita: è la prima in Italia

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 febbraio 2025 –, laè laregione ina regolamentare la procedura per accedere al. È arrivato il via libera del Consiglio regionale della, che hato, con emendamenti, la proposta didi iniziativa popolare sul‘Liberi subito’ promossa dall’associazione Luca Coscioni e supportata da oltre 10mila firme., è morta Gloria: era in attesa del farmaco per ilCon la regolamentazione le persone che vogliono accedere alpossono far domanda alla Asl. Istituita poi una commissione preposta a verificare la sussistenza dei requisiti fissati dalla Consulta affinché l’aiuto alnon costituisca reato.