Sui lampioni a led anche la colonnina di ricarica delle auto

Un hub multifunzionale: isi reinventano. Grazie a un progetto pilota targato A2A, il palo della luce non solo garantisce illuminazione ad alta efficienza, ma unisce ladiper veicoli elettrici City Plug. Nel parcheggio a fianco della fermata della metropolitana di Brescia Due, A2A ha installato per la prima volta in Italia 8 nuovi pali City Plug Lamp, capaci di unire illuminazione pubblica ad alta efficienza, con 14 centri luminosi a led, ea bassa potenza per veicoli elettrici con 16 prese City Plug. Il progetto, finanziato e gestito da A2A Illuminazione pubblica, società del perimetro Aeb, con la collaborazione di A2A E-Mobility, avrà una durata iniziale di 5 anni, con possibilità di rinnovo. Nel progetto, approvato dalla giunta di Brescia a dicembre e che ha un valore complessivo di 100 mila euro, è prevista la successiva installazione di ulteriori 8 pali City Plug Lamp in un’ubicazione che sarà concordata con l’amministrazione comunale.