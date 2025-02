Ilfoglio.it - Suggerrimento al nuovo presidente dell'Anm: il pensiero di Calamandrei era un altro

Ho un consiglio per il’Anm Cesare Parodi, che ieri ha affidato ad Anna Maria Greco del Giornale questa confidenza: “Sull’immagine del mio Whatsapp ho una frase diche mi descrive. Dice che il mestiere del pm è ‘il più arduo’ perché dev’essere parziale come un avvocato e imparziale come un giudice, ‘avvocato senza passione, giudice senza imparzialità’ e quindi se non ha ‘uno squisito senso di equilibrio’, rischia di perdere ‘per amore di serenità la generosa combattività del difensore o per amore di polemica la spassionata oggettività del magistrato’. Bella vero?”. Molto bella, caro Parodi, non c’è che dire. È appena il caso di ricordare che Piero, in quel celebre passo’Elogio dei giudici, definiva questa condizione ancipite come un “assurdo psicologico”: roba da Beckett e Ionesco,che culturaa giurisdizione.