Internews24.com - Sucic Inter, buone notizie dalle visite mediche di ieri: ecco come procede il recupero dall’infortunio. Per vederlo in campo con i nerazzurri…

Leggi su Internews24.com

di Redazionediil. Il punto sulle condizioni del centrocampistaGli uomini del calciomercatohanno chiuso la finestra invernale col colpo messo a segno in ottica del prossimo anno, con l’acquisto di Petardalla Dinamo Zagabria. Il centrocampista croato classe 2003 rimarrà in Croazia fino alla fine della stagione.il ragazzo è sbarcato a Milano dove ha sostenuto leal Coni ed ha poi assistito alla sfida contro la Fiorentina sugli spalti di San Siro.spiega la Gazzetta dello Sport arrivanosulle sue condizioni e sulcol quale è alle prese.– «il 21enne Petarè atterrato a Milano, ha fatto le(che hanno evidenziatoproceda bene ildopo la frattura al metatarso subito in maglia Dinamo Zagabria) e ha poi firmato il contratto fino al 2030: il centrocampista pagato 14 milioni più 2 di bonus sarà disponibile già per il Mondiale per Club a giugno».