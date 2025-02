Ilgiorno.it - Studenti incontrano i musicisti coreani. Concerto all’auditorium

La Daegu International Youth Orchestra (nel tondo) sarà ospite per due giorni in paese, il 17 e il 18 febbraio, nell’ambito del tour mondiale che vede i giovania Praga e in seguito a Torino, ospiti dell’istituto comprensivo. Grazie al patrocinio del Comune di Tavernerio e al main sponsor Villa Santa Maria, gli alunni delle scuole di Tavernerio potranno vivere l’esperienza unica di incontrare una ventina di loro coetanei appartenenti all’orchestra, che poi si esibiranno anche in unaperto al pubblico la sera del 18 febbraio alle ore 20, presso l’auditorium comunale.