Feedpress.me - Studente con autismo rifiutato da 31 scuole a Milano, la Fish protesta: “Valditara mandi gli ispettori”

Leggi su Feedpress.me

da 31: è la storia di Tommaso , 15 anni e una forma disevero , che i genitori hanno deciso di raccontare al Corriere della Sera non solo per il figlio, che «vede svanire il proprio futuro», ma "per tutti i ragazzi che rischiano di restare senza il futuro positivo cui potrebbero, nonostante tutto, ambire". La famiglia, già a ottobre, si era rivolta al Servizio.