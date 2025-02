Tg24.sky.it - Studente autistico rifiutato da 31 scuole, Valditara avvia un'indagine

Leggi su Tg24.sky.it

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha disposto un'per fare luce sul caso di Tommy, un ragazzo quindicenne con autismo grave che si è visto rifiutare l'iscrizione da 31superiori a Milano. "Ho dato mandato agli uffici competenti dire una verifica approfondita. La scuola italiana ha il dovere di essere inclusiva per tutti gli studenti, senza distinzioni. Non è tollerabile che episodi come questo accadano in un sistema educativo che deve garantire il diritto all'istruzione a ciascun alunno, indipendentemente dalla sua condizione. Ci impegniamo a trovare una soluzione adeguata", ha dichiarato il ministro.