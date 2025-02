Ilgiorno.it - Straordinari ai Santi, querelle due anni dopo

Arriva al Pirellone la contesa sulla gestione dei fondi contrattuali che nelle ultime settimane ha animato un fitto volantinaggio e una serie di presidi organizzati all’AsstPaolo e Carlo da alcune sigle sindacali, intorno a tre milioni di euro di "residui" che saranno usati per ripianare il fondoinvece di essere distribuiti a pioggia come "produttività" tra tutti i lavoratori. Il tema del pagamento, non ancora reclamato ma da accantonare nel caso in cui gli interessati non optassero per i riposi compensativi, di migliaia di ore extra autorizzate per recuperare prestazioni perse durante la pandemia, abbattere le liste d’attesa e raggiungere gli obiettivi fissati dalla Regione ai manager sanitari "riguarda anche altri ospedali", avverte Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd che ha depositato un’interrogazione all’assessore al Welfare Guido Bertolaso.