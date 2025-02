Ilrestodelcarlino.it - Stralink, così Musk vuole connettere tutto il mondo: benefici e rischi

Starlink è un insieme di 42mila satelliti che permette di navigare sul web ad alta velocità grazie all’internet satellitare. E’ un progetto mondiale annunciato nel 2015 e iniziato nel 2020 dall’imprenditore e consulente della Casa Bianca: Elon, fondatore della Tesla, con l’obiettivo di ricoprire ogni angolo della Terra e ogni zona di crisi con una connessione affidabile e veloce. Questi satelliti a bassa quota, chiamati LEO (Low Earth Orbit), offrono una latenza molto più bassa e una connessione stabile e veloce con scambi di segnali interconnessi. Questo progetto lanciato da SpaceX ha attirato attenzione diil, sia per il potenziale di queste nuove tecnologie che per l’innovazione che può portare economicamente e socialmente a chi lo utilizza. Ma come funziona? Il sistema Starlink si basa su una rete di stazioni a terra, che ricevono e inviano diversi dati ai satelliti in orbita.