‘Strage’ dei bancomat almeno 8 fatti saltare da inizio anno | vertice per la sicurezza in prefettura

Bergamo. Ottopresi d’assalto da. Tanti, troppi. Anche per questa ragione, mercoledì 12 febbraio è stato convocato inil Comitato per l’Ordine e laPubblica, durante il quale verrà sottoscritto un protocollo d’intesa “per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela”.L’ultimo colpo in ordine cronologico risale alla notte tra il 7 e l’8 febbraio, alla filiale Crédit Agricole a Brembate di Sopra: un bottino di oltre 20 mila euro e una pioggia di banconote in strada. A Bottanuco, invece, la notte dell’1 febbraio i ladri se ne erano andati a mani vuote, dopo avere fattocon l’esplosivo ildella filiale del Banco Bpm in pieno centro al paese.Sempre nell’Isola, tra il 9 e 10 gennaio era stato fattoildella filiale di Calusco d’Adda, nella notte tra il 21 e 22 gennaio quello di Bonate Sopra.