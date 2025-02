Firenzetoday.it - Strade colabrodo e maxi buche / FOTO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayPessimo stato dellefiorentine, costellate diche mettono a rischio l'osso del collo per chi si sposta in bici o in motorino, oltre alle sospensioni delle auto di chi non può permettersi Suv da traversate nel deserto o.