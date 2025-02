Romatoday.it - Strada da rifare, sulla Prenestina saranno quattro giorni di passione

Disagi e possibili chiusureli in via45, all’altezza di piazzale Prenestino. Da oggi, martedì 11 febbraio, e fino a venerdì 14 sono in programma lavori in carico al Dipartimento Csimu (Coordinamento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana) per il rifacimento del manto.