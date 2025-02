Lanazione.it - Stop al taglio degli alberi: la protesta dei residenti frena i lavori sul Castro

Arezzo, 11 febbraio 2025 – «Il Genio Civile si è impegnato a sospendere l’abbattimento, in attesa di un chiarimento con una delegazione di cittadini. Ma non sarà possibile interrompere a lungo iche riprenderanno come previsto». Hanno rallentato ildi decine di pioppi, i cittadini della zona di via Campanacci, scesi in strada a difesa delle piante. Ieri grazie proprio alla pressione dei, isi sono fermati. «Speriamo in un intervento di rappresentanti della Regione o la possibilità di un intervento del Tar – spiega Gabriele Nardoni, un residente che– stiamo creando un gruppo con l’aiuto di Legambiente e di Ilaria Violin, e del comitato contro l’abbattimentogià esistente a Saione con Simona Coradeschi». Non è la prima volta infatti che in città gli aretini si schierano in difesa del verde pubblico e contro gli abbattimenti.