Sololaroma.it - Stiramento per Rensch, out in Europa League: quale Roma contro il Porto?

Leggi su Sololaroma.it

Tanti gli argomenti che si intrecciano in queste settimane intorno all’ambiente, dal monte ingaggi da abbassare al made in Italy per il post Ranieri fino ad arrivare al campo, quello che deve interessare di più. Dopo la vittoria di Venezia, propedeutica a tenere accesa una fiammella di speranza per la rimonta in campionato, spazio all’, l’obiettivo diventato primario dopo l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per mano del Milan. Giallorossi in campo oggi a Trigoria per preparare l’andata del play-off col, da giocare all’Estadio do Dragao prima del ritorno, la prossima settimana, all’Olimpico.Una seduta quella odierna che porta subito in dote una brutta notizia per Ranieri: lieveall’adduttore destro per Devyne, che ha dunque svolto un allenamento a parte separato dal resto dei compagni.