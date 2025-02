Quifinanza.it - Stellantis annuncia nuove assunzioni per la sede di Mirafiori

, il cuore pulsante della produzione automobilistica di Torino, si prepara ad accogliere l’importante rinnovamento generazionale di Stellanis, che hato l’assunzione di oltre 100 giovani ingegneri. L’annuncio è arrivato direttamente da Giuseppe Manca, responsabile delle risorse umane dell’azienda, durante il consiglio regionale aperto dedicato alla crisi del settore automotive.Lesono un segnale positivo per il futuro di, che non solo continua a rappresentare un pilastro strategico per il gruppo, ma si prepara ad affrontare le sfide tecnologiche del futuro.diventa un centro strategico perLa conferma della centralità diperarriva anche dalle parole di Antonella Bruno, responsabile del mercato Italia del gruppo, che ha sottolineato come lo stabilimento torinese sia sempre più un centro di attività strategiche, con particolare attenzione all’economia circolare e alletecnologie, come il centro di battery technology.