Gamerbrain.net - STEAM contro la pubblicità: La nuova regolamentazione

Leggi su Gamerbrain.net

è la piattaforma di distribuzione digitale più popolare per i videogiochi su PC, ma a differenza di molte altre piattaforme, adotta una politica severa riguardo laall’interno dei giochi e della piattaforma stessa. Mentre su mobile e console è comune trovare titoli che utilizzano annunci pubblicitari come fonte di guadagno, suquesto modello di business è proibito.Tuttavia, esistono alcune eccezioni e strategie promozionali consentite che gli sviluppatori possono sfruttare per pubblicizzare i propri giochi senza violare le regole di Valve. Scopriamo quali sono le linee guida disullae come gli sviluppatori possono promuovere i loro prodotti in modo conforme alle norme della piattaforma.consentita suAnche sevieta latradizionale nei giochi, consente alcune forme di promozione che, se utilizzate correttamente, possono aiutare gli sviluppatori a raggiungere un pubblico più ampio.