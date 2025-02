Napolitoday.it - Stazioni sicure, il primo bilancio: decine di arresti nel primo mese

Leggi su Napolitoday.it

La prefettura di Napoli ha diffuso ilin merito al 'Piano' introdotto per l'implementazione dei servizi di presidio e controllo del territorio per la stazione di Napoli Centrale. In particolare, dalla zona rossa di piazza Garibaldi, individuata con decreto.