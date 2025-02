Puntomagazine.it - Stazione di Napoli Centrale: rapinano due persone a bordo di un treno. Tratti in arresto dalla Polizia di Stato

Arrestati due giovani per rapina e aggressione alladi: un 21enne e una 16enne fermatiFerroviaria dopo aver derubato due viaggiatrici.Nello scorso pomeriggio, nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario ed aree adiacenti, ladiha tratto inun 21enne marocchino ed una 16enne napoletana per rapina impropria aggravata, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.In particolare, gli agenti del CompartimentoFerroviaria Campania, a seguito di una nota pervenuta al Centro Operativo Compartimentale, sono intervenuti all’interno delladipoiché il capodi un Intercity, proveniente da Roma Termini, aveva segnalato la presenza di due soggetti che avevano perpetrato un furto ai danni di due viaggiatrici.