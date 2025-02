Game-experience.it - State of Play di Febbraio 2025 annunciato con data, ora e dettagli

Sony haufficialmente il prossimoof, che si terrà il 12. Il colosso giapponese ha rivelato che l’evento durerà più di 40 minuti e presenterà aggiornamenti e novità su una selezione di titoli in arrivo suStation 5, con la partecipazione di studi di sviluppo di tutto il mondo.È importante aggiungere che lo streaming inizierà alle 23:00 (CET) e sarà visibile in diretta su YouTube e Twitch, con supporto per le lingue inglese e giapponese. Per chi desidera seguirlo in altri fusi orari, ecco gli orari di riferimento:14:00 PT (Pacific Time)17:00 ET (Eastern Time)22:00 GMT (Greenwich Mean Time)7:00 JST (Japan Standard Time, 13)Aggiungiamo che Sony non ha smentito la presenza di giochi first party a questoof(come fatto altre volte), ragion per cui è lecito immaginare che all’evento possano essere presenti anche dei titoli sviluppati direttamente daiStation Studios.