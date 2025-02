Dilei.it - Stasera tutto è possibile non va in onda, perché si ferma Stefano De Martino

Leggi su Dilei.it

Oggi inizia il Festival di Sanremo 2025:è pronto per la settantacinquesima edizione, e c’è grande attesa per la primissima serata. Dopo cinque anni di Amadeus, torna Carlo Conti all’Ariston, con al suo fianco due co-conduttori d’eccezione: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Naturalmente la presenza di Sanremo nel palinsesto televisivo si traduce con alcuni cambiamenti:11 febbraio non va inconDeDenon va inIl 28 gennaio 2025Deè tornato insu Rai2 con l’undicesima edizione di. Il comedy show è tra i più amati, e il successo di Dead Affari Tuoi ha avuto un impatto positivo sulle nuove puntate. Oggi 11 febbraio, tuttavia, la terza puntata di Step non va in: al suo posto su Rai2 c’è il thriller Amore e morte a Venezia.