Startlist staffetta mista Mondiali biathlon 2025 | orari programma tv streaming il quartetto dell’Italia

Giornata di vigilia a Lenzerheide (Svizzera) in vista dellache aprirà ufficialmente i Campionatidi. L’appuntamento clou della stagione preolimpica comincia come con la gara a squadre riservata a quartetti composti da due donne e due uomini, che percorreranno 6 chilometri (con due sessioni di tiro a testa) ciascuno nelle rispettive frazioni.In palio dunque il primo titolo della rassegna iridata, con l’Italia che si presenta al via di questa gara da outsider per il podio schierando nell’ordine Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Gli azzurri dovranno superarsi per avere la possibilità di giocarsi una medaglia, sperando magari nel passo falso di qualche formazione più attrezzata.La lotta per il successo dovrebbe riguardare Norvegia (con Laegreid e Johannes Boe a chiudere), Francia (con Simon e Jeanmonnot nelle frazioni femminili), Svezia (priva di Elvira Oeberg, ma con Ponsiluoma e Samuelsson in chiusura) e Germania (con Grotian ed il pettorale giallo Preuss in apertura), ma attenzione ad alcune outsider per il podio come Svizzera, Ucraina e Cechia.