Oasport.it - Startlist combinata a squadre maschile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Leggi su Oasport.it

Domani, mercoledì 12 febbraio, andrà in scena lain occasione dei Campionatidi sci alpino. All’indomani della gara femminile anche gli uomini si cimenteranno per la prima volta in questo format inedito (all’interno di una manifestazione iridata assoluta), che tra un anno farà il suo debutto ai Giochi Olimpici.Focus sulla sfida tra le superpotenze Svizzera (senza il fenomeno Marco Odermatt, risparmiato in vista del gigante) e Austria, che hanno a disposizione diverse coppie in grado di ambire al bersaglio grosso. Ambizioni importanti anche per Norvegia (Sejersted/Haugan e Moeller/McGrath) e Francia (Allegre/Noel e Muzaton/Amiez), oltre al binomio azzurro composto da Dominik Paris e Alex Vinatzer.Italia che ha deciso di usufruire del contingente massimo, iscrivendo alla competizione anche le coppie formate da Florian Schieder/Tobias Kastlunger, Mattia Casse/Stefano Gross e Christof Innerhofer/Filippo Della Vite.